Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin yönetmeni belli oldu!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:06

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:08

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturarak Anadolu rock müziğin kurucularından olan Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA YÜKSEL AKSU OLACAK

Hazırlıkları devam eden filmde başrolde Erdal Beşikçioğlu’nun yer alacağı iddia edilirken, filmin yönetmeninin de belli olduğu aktarıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.

27 EKİM'DE VİZYONA GİRECEK!

8 Şubat 2004 tarihinde 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'nın hayatını ve hikâyesini anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.