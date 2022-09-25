Cem Karaca'nın hayatı film oluyor
Anadolu rock türünün kurucularından, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu Cem Karaca'nın hayatı, beyazperdeye taşınacak. Karaca'nın hayat hikayesini anlatan film, 2023 sonunda vizyona girecek.
Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca’nın yaşamı beyazperdeye aktarılıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek. Yapımcılığına ise Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın imza atacağı film, 2023 sonunda vizyona girecek.
KARACA'YA KİM HAYAT VERECEK?
Filmin senaryosunu senarist Mert Dikmen üstleniyor. Henüz Cem Karaca’ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı netlik kazanmadı.
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