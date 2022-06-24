Cem Karaca'nın NFT portresine mahkeme engeli

24 Haziran 2022 Cuma, 12:40

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel’in Cem Karaca’nın bir portresini ünlü NFT (Non-fungible Token) satış platformu “Open Sea” üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Av. Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

- Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Cem Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle davalının fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine mahkeme, Cem Karaca’nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve Opensea isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.

KARAR TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Karar ile ilgili konuşan Av. Görkem Gökçe kararın bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Bilişim ve teknoloji hukuku konusundaki uzmanlığı ile bilinen Av. Görkem Gökçe “Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT’ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.

Kararın NFT’lerin hukuki niteliği konusundaki önemine de değinen Av. Görkem Gökçe “NFT’lerin hukuki niteliği oldukça tartışmalı olmakla birlikte mahkeme bu kararı ile NFT’lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.



