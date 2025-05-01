İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları başladı: 4 koldan Gündoğdu’ya

Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:33

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:46

Yürüyüşe Belediye Başkanları, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel başkan yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

CHP İzmir Gençlik örgütü Turpunan şalgamlan devlet idare edilmez pankartı açtı. CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Çelik elinde turp ile geldi.

TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde buluşarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşe geçerken DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Basmane Meydanı’nda toplanarak alana doğru hareketlendi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği, moto-kuryeleri, Birleşik Kamu-İş, ADD, ÇYDD, EMEP, TKP, DİP, TYS, Kızıl Parti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve kent konseyleri de Alsancak Limanı’ndan yürüşe başladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan ise KESK, üniversite öğrencileri, kadın ve LGBTİ örgütleri, SOL Parti, DEM Parti, TKH, TÖP, Devrimci Hareket, TKP, SEP, TİP, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Halkevleri, EGEÇEP, UMUTSEN Gündoğdu Meydanı’na kortej oluşturdu.

TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN YOKLAMA ALINDI

CHP’liler tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolot, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Alaattin Köseler isimlerini de sayarak "Burada" diyerek yoklama aldı.

"İMAMOĞLU'NA VE TÜM SİYASİ TUTSAKLARA SELAM YOLLUYORUM"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada emek mücadelesinin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başarır, “Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak grubum adına hepinizi yürekten selamlıyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun” dedi.

Açıklamasında coşkulu ve kararlı bir ton kullanan Başarır, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek! Yaşasın devrimciler!” sözleriyle meydanlara seslendi.

Başarır, mesajında sadece emekçilere değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'na da selam gönderdi:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na selam yolluyorum. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, tutuklanan, gözaltına alınan, cezaevinde olan tüm siyasi tutsaklara da buradan selam gönderiyorum."

"BU ÜLKE EMEKÇİYLE AYAKTA DURUYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanda toplanan kalabalığa hitaben emek mücadelesinin değerine dikkat çekti. Tugay, “Alandaki bu kalabalığı görünce, ülkenin dört bir yanında harcanan emekleri tekrar hatırlıyoruz. Bu ülke emekle, emekçiyle ayakta duruyor” dedi.

Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Tugay, şunları söyledi:

“Ne güzel sizleri birlikte görmek, bu mücadeleyi hep birlikte verdiğinizi görmek. İçtenlikle inanıyorum ki bu ülke, emekçilerin birliğiyle, alın teriyle, sofralardaki ekmeğiyle güzelleşecek. Hep birlikte aydınlığa kavuşacağız. Hepimiz özgürlüğe kavuşacağız."