Cem Yılmaz’dan esprili paylaşım: 'Kardeşim bilet almış!'

Komedyen Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Çevik ve yeğenleri, ünlü komedyenin “CMXXIV” adlı gösterisini izledi. Gösterinin ardından kuliste ailesiyle bir araya gelen Yılmaz, buluşma anlarını sosyal medyada paylaştı.

Kadıköy’de sahne alan Cem Yılmaz, “Kardeşim gösteriye geldi (biletli)” notuyla paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında kardeşi Özge Çevik’in yanı sıra yeğenleri Tuna ve Tan Çevik de yer aldı.

Öte yandan Cem Yılmaz’ın kardeşiyle evli olan oyuncu Tolga Çevik, daha önce katıldığı bir programda kız isteme sürecine dair esprili bir anısını paylaşmıştı. Çevik, “2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Olaya direkt ‘Tiyatrocuya kız mı verilir?’ diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama o an insan şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik,” demişti.