Cem Yılmaz'ın 1926 yılındaki ikizi bulundu: 'Fas Prensi değilim'

1926 yılında Paris'te çekilen görüntüde bulunduğu iddia edilen Fas Sultanı Moulay Youssef'in, ünlü komedyen Cem Yılmaz’a olan benzerliği dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan görüntü sonrası, videodaki kişinin Moulay Youssef olmadığı ve Cezayir'in etkili siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ileri sürüldü.

Çok konuşulan görüntüler sonrasında Cem Yılmaz, yaptığı esprili paylaşımda, "Fas Prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor" ifadelerini kullandı.