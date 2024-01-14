Cem Yılmaz villasını satışa çıkardı: Tek ricası var
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Levent’teki villasını satışa çıkardı. Yılmaz emlakçıdan ilanı internete koymamasını rica etti.
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Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz’a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi.
VIP biletleri de 4400 liradan 7500 liraya yükseldi.
10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Yılmaz Levent’teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı.
Emlakçıdan ise ilanı internete koymamasını rica etmiş, deşifre olmak istemediğini söylemiş.
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