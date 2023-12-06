Cem Yılmaz'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni gösterisini duyurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan, sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yeni gösterisini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:52
Cem Yılmaz'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni gösterisini duyurdu
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Geçen günlerde G.O.R.A.'nın devam filmini müjdeleyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez hayranlarına yeni bir haber verdi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni gösterisini duyurdu.

"CMXXIV"

Ünlü ismin paylaşımında, romen rakamları ile yazılmış "CMXXIV" ifadesi yer aldı. Komedyen, yeni projeye dair henüz başka bir bilgi paylaşmadı.


Cem Yılmaz

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