Cem Yılmaz 'Yaşlı Kuneri'yi paylaştı

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçti. Sete çıkan fenomen dizinin çekimlerinden yeni kareler paylaşan Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yaşlı hallerini de paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:52
Cem Yılmaz 'Yaşlı Kuneri'yi paylaştı
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Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için sete çıktıklarını açıklamıştı.

Zaman zaman setten ve diziden kareler paylaşan ünlü komedyen son olarak Erşan Kuneri'nin yaşlı halini paylaştı. 

Yılmaz, “Erşan Kuneri 1940 İstanbul Yedikule doğumludur. 83 yaşındadır” notunu düştü.

'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.


Cem Yılmaz Erşan Kuneri

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