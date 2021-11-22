Cem Yılmaz’a benzeyen 'O Ses Türkiye' yarışmacısı gündem oldu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:36

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son dönemde final iddialarıyla gündemdeydi. Ilıcalı yaptığı açıklamada erken final düşünmediğini açıklamıştı.

Son olarak; jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye'nin son bölümünde Murat Ebinç isimli yarışmacı, saksafonu ve Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu.

Yarışmanın sekizinci bölümünde performans sergileyen Murat Ebinç, O Ses Türkiye 2021 eleme turunda Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.

SELFIE BİLE ÇEKİLDİLER

Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Hani Benim Recep'im' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı. Jüri üyeleri de Cem Yılmaz'a benzerliği dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi.

Sosyal medyada da tüm gece Ebinç'in benzerliği konuşuldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...