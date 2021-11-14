Gani Müjde'den Cem Yılmaz'a destek: "Herkese terörist diyorlar"
Yazar Gani Müjde, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın neden tutuklu kaldığına anlam veremediğini söyleyen komedyen Cem Yılmaz'a gelen tepkileri eleştirdi. Müjde, "Herkese terörist diyorlar" ifadelerini kullandı.
Yazar, karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde, KRT TV'de yayımlanan 'Semra Topçu'nun
Haftanın Panoraması' adlı programına katıldı. Siyasetçilerin mizahçılara
eskiden bu şekilde müdahale edemediğini vurgulayan Müjde, "Şimdi ediyorlar
çünkü meydan boş. Mizahçılar ister istemez çekiniyorlar. Hoşgörü ortamı da yok
artık. Kimse başına ne geleceğini bilmiyor" dedi.
Müjde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve
Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek’in, Cem Yılmaz’a tehdit içeren sözlerine
de tepki gösterdi.
Ünlü yazar, “Cem Yılmaz'ın söylediği malumun ilanı. Ne demiş Cem
Yılmaz? ‘Bu insanlar (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala) niye hapiste
anlamıyorum’, demiş, Anayasa Mahkemesi de anlamıyor zaten” dedi.
Cem Yılmaz'a gelen tepkileri değerlendiren Gani Müjde
şunları söyledi:
"Ayrıca ne demiş Cem Yılmaz? ‘Bu insanlar niye hapiste
tutuluyor, anlamıyorum’ dedi. Bunu Anayasa Mahkemesi de anlamıyor. Bunu Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi de anlamıyor. Bunu sanıyorum Türkiye'nin hiç de HDP'ye
oy vermemiş benim gibi milyonlarca insan da anlamıyor" diyen Müjde,
"Cem'in söylediği malumun ilanı aslında. Cem'e PKK'lı dediler, ne alakası
var. Niye yan yana getirdiler? Terörist diyorlar. Çok kolay, herkese terörist
diyorlar. PKK'lı diyorlar. Çok ucuzladı terörist demek. 6 milyon oy veren
terörist mi o zaman PKK çok güçlü bir örgüt. Bunu kabul mu edeceğiz yani?"
AKP döneminden önce senaryosunu yazıp yönettiği “Kahpe
Bizans” filmine de MHP'lilerin tepki gösterdiğini hatırlatan Müjde, o yıllarla
bu dönem arasındaki farkı da şöyle anlattı:
"Bir MHP milletvekili filme karşı olumsuz bir kampanya
başlatmıştı. Filmi etkileyecek diye korktum. Mehmet Ali Erbil'i sürdüm sahaya
çünkü çok sempatik ve popülerdi. Filmin de başrolündeydi.
Onlar güzel güzel tartışa tartışa anlaştılar. Bu filmin kötü
bir film olmadığına dair. Ama bunların hepsi o dönemde daha kolay
yapılabiliyordu. Oysa şimdi Cem Yılmaz hangi alanda anlaşabilir kendisine bu
kadar galiz suçlamalarda sert suçlamalarda bulunanlarla...Bütün dünyada
komedyenler ve mizahçıların fikirlerini açıklar. Açıklamaya da devam edecekler.
Aslında siyasetin burada söyleyecek lafı yok. Siyaset işine baksın; ülkeyi
yaşanır, gençleri umut taşıyan, ekonomisi iyi bir ülke yaratsın. Onlara ne
mizahçının ne söylediğinden?”
Gani Müjde, AKP'nin 20 yıllık iktidarını mizahçı açısından
"Silivri soğuktur" dönemi olarak özetlenebileceğini belirtti ve
sözlerini şöyle sürdürdü:
"AKP'nin 20 yılının büyük bir bölümü için ‘Çıktık açık alınla her savaştan’ dönemi, ‘otokontrol’ dönemi, ‘ya şunu yapmasak mı abi’ dönemi ya da ‘Silivri şimdi soğuktur’ dönemi diye de adlandırabiliriz."
NE OLMUŞTU?
Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, Kavala ve Demirtaş'ın tutuklulukları için 'Böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum' diyen Cem Yılmaz'ı 'Seni kurtaran olmayacak' diye tehdit etmişti.
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