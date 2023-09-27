Cem Yılmaz'dan 'Do Not Disturb' galasında 'Ozan Güven' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:50

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:23

Netflix'te 29 Eylül'de yayımlanacak olan ve Kara Komikler serisinden tanınan Ayzek karakterinin hikâyesini konu alan Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminin dün akşam galası yapıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için projelerde yer almayan Ozan Güven'den bahsetti.

O anlarda Nilperi Şahinkaya'nın yüz ifadesi dikkat çekti.

OZAN GÜVEN HAKKINDA KONUŞULURKEN ETRAFA BAKTI

Lansmanda basın mensuplarıyla sohbet eden Cem Yılmaz, "Ozan Güven'i ne zaman aranızda göreceğiz" sorusu üzerine "Ozan'ı biz de merak ediyoruz. Elbette olay çok ciddi bir konu. Üzerinden 3 sene geçti. Biz de arkadaşımızı hasretle bekliyoruz. Ozan bu konuda ortaya bir prensip koydu. Başına gelen tatsız hadise bir neticelensin ve mahkeme kararı çıksın diye bekliyor. Bence çok edepli de bir şey yapıyor. Bir oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim" dedi.

Filmin başrol oyuncularında Nilperi Şahinkaya da Yılmaz cümleye başlarken bir kahkaha atarak herkesi şaşırttı. Şahinkaya daha sonra tepkisiz bir şekilde sağa sola bakarken görüldü.

Oyuncunun o halleri de Muhabir Online hesabından yayımlandı.