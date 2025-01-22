Cem Yılmaz'dan 'Kartalkaya' mesajı: İşletmeye tepki gösterdi
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası için "Kabul edilemez her şeye alıştık" dedi. Yılmaz, işletmeye de tepki gösterdi.
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili paylaşım yaptı.
İşletmeye tepki gösteren Yılmaz, "Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz" dedi.
"KABUL EDİLEMEZ HER ŞEYE ALIŞTIK..."
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başımız sağ olsun... Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin."
Etiketler: #Cem Yılmaz #Kartalkaya
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