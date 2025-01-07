Cem Yılmaz ünlü markaya isyan etti: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ünlü bir alışveriş markasından sipariş ettiği ürünün kırık gelmesi sonucu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yılmaz şikayet taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Cem Yılmaz ünlü markaya isyan etti: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:06

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yılmaz bu sefer sosyal medya hesaplarından ünlü bir markaya isyan etti. Aldığı 43 bin liralık lambanın kırık geldiğini belirten Yılmaz, çevrimiçi olarak oluşturduğu şikayetlerin dikkate alınmadığını aktardı.

Ünlü komedyen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi…Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun..ok dedik…@beymen in app inden kayıt oluşturdum arayan soran yok Lamba 43 bin lira dedim ya sabır…@Bakaracollection a mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz ! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tl lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."



Yılmaz, ürünü parasıyla aldığını özellikle belirtirken markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin 'unutulduğunu' söyledi.

Ünlü isim kırık lambanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:




Etiketler: #Cem Yılmaz

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