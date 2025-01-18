Ünlü komedyen Cem Yılmaz, mal varlığı ve nafaka espirisiyle kahkahaya boğdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, mal varlığı ve nafaka ödemeleriyle ilgili esprili açıklamalarıyla seyircilerini güldürdü. Barcelona’dan aldığı ev ise magazin gündemini salladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Zorlu PSM'deki gösterisinde seyircilerini kahkahaya boğdu. Yılmaz, oğlu Kemal'le arasında geçen eğlenceli bir diyaloğu şöyle anlattı:
"Geçenlerde Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Sonra bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. Ben de 'Annenin haberi yok değil mi? Sakın bu haberi ona gösterme!' dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var."
BARCELONA'DAKİ YENİ EVİ GÜNDEMDE
Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Eixample bölgesinde hayranları tarafından görüntülendi. İddialara göre Cem Yılmaz, bu bölgede 80 milyon TL değerinde bir ev satın aldı. Haber, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: #Cem Yılmaz #komedyen #barcelona #ev
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