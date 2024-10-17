Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un doğum gününde duygusal paylaşım

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:55

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:55

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçıyı doğum gününde, birçok yapımda birlikte rol aldığı komedyen Cem Yılmaz andı. Yılmaz sosyal medya paylaşımına Özkan Uğur'un şarkısını ekleyerek 'Özkan abimizin doğum günü, hep kalbimizde' notunu düştü.

HİÇ DUYULMAMIŞ ŞARKILARI DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları dinleyicilerle buluştu.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan sosyal medya hesabında, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

CEM YILMAZ PAYLAŞTI

Özkan Uğur ile pek çok projede yer alan Cem Yılmaz, usta sanatçının dinleyicilerle buluşan şarkısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yılmaz, "Özkan Abimin “Severim” şarkısı tüm platformlarda. Öyle güzel ki lütfen bir dinleyin" ifadelerini kullanmıştı.