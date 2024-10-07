Cem Yılmaz'dan 'sende para çok' yorumuna samimi açıklama: 'Biz seçkin fakirleriz'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:24

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:24

Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri" dizisinin yeni sezonunu yazarken yaşadığı çileli süreci anlatırken, dizi yazmanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu dile getirdi.

Çatalca'daki evinde senaryo üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, yaşadığı ilginç bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"'Erşan Kuneri'nin yeni sezonunu yazarken eve kapandım ve İstanbul'a gelmeyeyim, dedim. Evde çalışan arkadaşım arada bir bana 'Çay içer misiniz abi?' diye soruyor. Bir süre sonra halime acıdı ve 'Cem Bey, siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Diziyi yazıyorum' dedim. O da 'Böyle mi yazılıyor?' diye ağlamaklı sordu. Evet, böyle yazılıyor, süsleyerek söylemiyorum, çileli bir kısmı var."

"BİZ SEÇKİN FAKİRLERİZ"

Fatih Altaylı’nın, "Zaten para çok sende" yorumuna ise Yılmaz, esprili bir şekilde "Hayır, hayır aşk olsun. Nerede? Bu memleketin şu durumunda mı? Biz seçkin fakirleriz şu anda" yanıtını vererek, mizahi bir dille ekonomik sıkıntılara da değindi.

A.R.O.G VE HASILAT İTİRAFI

Cem Yılmaz, programda A.R.O.G filmi hakkında da önemli bir açıklama yaptı. Filmin 4 milyon kişi tarafından izlenmesine rağmen kar elde edemediğini belirten Yılmaz, "Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı" dedi.

KARABORSA TEPKİSİ: "BAŞ EDEMİYORUZ"

Yılmaz, gösteri biletlerinin karaborsaya düşmesi konusunda yaşadığı sıkıntılardan da bahsetti. Karaborsanın yaygınlaştığını ve biletlerin resmi satış noktalarından önce tükeniyormuş gibi göründüğünü belirten Yılmaz, "Bu durum bizim baş edebileceğimiz bir şey değil. Resmi biletimizi satan şirketten şüphelenip güvenlik kameralarıyla bile kontrol ettirdik. Ancak biletler online satışa çıktığı an tükeniyor. 20-30 oyun var ve hepsi hemen bitiyor" dedi.

Yılmaz ayrıca, karaborsa sitelerinin Google’da en üstte çıktığını ve biletlerin kendisi tarafından satıldığı zannedildiğini de sözlerine ekledi: "En acıklı olanı da biletlerin benim sattığımı zannetmeleri. Oysa karaborsa ile bizim hiçbir ilgimiz yok."