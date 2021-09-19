Cem Yılmaz'dan takipçisine dikkat çeken yanıt
Sosyal medyadan kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar konusunda takipçilerini uyaran Cem Yılmaz, bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkışanlar konusunda takipçilerini uyarmıştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı;
"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu."
"HIRSIZ GARİBAN OLMAZ"
Ünlü komedyen bu paylaşımın altına yapılan "Bırakınız gariban da biraz prim yapsın üzerinizden efendim" yorumunu alıntılayarak "Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz" ifadesini kullandı.
Ünlü komedyenin alıntılamasının ardından paylaşım sahibi Twitter kullanıcısının yorumunu gizlemiş olması da dikkatlerden kaçmadı.
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