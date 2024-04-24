Cem Yılmaz'ın adı artık gökyüzünde: Doğum gününde 'yıldız' hediye edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın adı gökyüzünde bir yıldıza verildi. Hediyeyi Yılmaz'a Yazar Yüce Zerey verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 21:52
Cem Yılmaz'ın adı artık gökyüzünde: Doğum gününde 'yıldız' hediye edildi
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, doğum gününde bir yıldız sahibi oldu. Yazar Yüce Zerey'in kendisine hediye ettiği yıldızı Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazar Yüce Zerey yıldızlara isim verme uygulamalardan biri aracılığı ile Cem Yılmaz'a doğum gününde bir yıldız hediye etti.

"SAĞ OL GÜLÜM"

Yılmaz, 23 Nisan'da 51 yaşına girdi. Yıldız hediyesini sosyal medya hesabından, "Bana yıldız hediye etmiş. Sağ ol gülüm" notu ile paylaştı.

Serpens (Caput) adını taşıyan ve koordinatları verilen yıldız, artık Cem Yılmaz'ın adını taşıyor.


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