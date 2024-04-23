Cem Yılmaz uzun yaşamının sırrını paylaştı: ‘Quantum ve çok az zencefil…’

Ünlü komedyen Cem yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla uzun yaşamının sırrını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:19
Cem Yılmaz uzun yaşamının sırrını paylaştı: ‘Quantum ve çok az zencefil…’
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Yılmaz, doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024."



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