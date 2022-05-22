Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri uyarısı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisi için '18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 07:00
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri uyarısı
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Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz, diziye ilişkin tavsiyelerini paylaştı. 

Dizideki bazı sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz, "Küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında" dedi.

İngilizce izlenmesini tavsiye eden Yılmaz, "İngilizce izledim ve bir problem görmedim" ifadelerini kullandı.



Cem Yılmaz Erşan Kuneri Netflix

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