Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması: 2. sezon geliyor

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:21

Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi 'Erşan Kuneri', 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu. Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

Son olaral Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, dizinin 2. sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını duyurdu.

Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2.Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız."

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.

13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NE?

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan dizinin başrolünde Cem Yılmaz oturuyor. Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.