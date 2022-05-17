Fenerbahçeli Arda Güler'den Cem Yılmaz paylaşımı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Fenerbahçe'nin bir diğer genç futbolcusu Burak Kapacak da bulunuyor.
Fenerbahçe'de sezonun en çok öne çıkan futbolcularından Arda Güler, sakatlığı sebebiyle Türkiye U17 Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
Zor günleri atlatmaya çalışan genç futbolcu, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir davette karşılaştı.
Ünlü komedyen ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen genç futbolcunun moral depoladığı kaydedildi.
Genç yıldız, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak'ın da kadraja girdiği görüldü.
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