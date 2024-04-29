Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber: 'Nazar değdirdiniz'

Son dönemde estetik operasyonlarıyla magazin gündemine damga vuran şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme operasyonuyla bambaşka bir görünüme sahip olmuştu. Eren bu kez gözü için ameliyat masasına yatacağını duyurdu. "Nazar ettiniz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:00
Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber: 'Nazar değdirdiniz'
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Estetikli ünlüler kervanına katılan şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatmıştı. Yüz gerdirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki sanatçı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Sağ gözünde retina yırtığı tespit edilen Eren’in, ameliyat olacağı belirtildi.

Sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Eren, şu açıklamalarda bulundu:

"Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."


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