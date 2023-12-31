Cenk Eren kim, kaç yaşında, neden tutuklandı? Cenk Eren'in şarkıları neler?

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:35

Cenk Eren, yılbaşı gecesine özel olan İbo Show programına konuk oldu. Cenk Eren'in hayatı da yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cen Eren kim, kaç yaşında, neden tutuklandı? Cenk Eren'in şarkıları neler?

CENK EREN KİMİDR?

Cenk Eren, sahne adıyla bilinen Yüksel Venedik, Türk şarkıcı. 3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. Sahne adını, şair Murathan Mungan tarafından önerilen "Cenk Eren" olarak belirledi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı devamında İstanbul'a taşınarak albüm çalışmalarına devam etti.

CENK EREN'İN MÜZİK HAYATI...

Cenk Eren, müzik kariyerine Ankara'da sahne alarak başladı. 1985 yılında Ankara Radyosu'nda Çok Sesli Gençlik Korosu'na katılarak müzikle daha yakından ilgilendi. 1995 yılında ilk albümü olan "Ve Cenk Eren"i çıkardı.

2000 yılında Star TV'de "Yıldız Savaşları" isimli bir TV programı sundu. 2003 yılında "Kader Çıkmazı" adlı üçüncü solo albümünü çıkardı. Ayrıca, 2004 yılında Nükhet Duru ile birlikte "Muhteşem İkili" adlı bir albüm yaptı. 2006 yılında "Kiraz Mevsimi" adlı dördüncü solo albümünü çıkardı bu albümde ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun şarkılarını seslendirdi.

2012 yılında müziğe geri dönerek "Kasetimi Al" isimli bir single çıkardı. 2014 yılında "Az Zehir Az da Bal" adlı bir single daha yayımladı. 2016 yılında "Repertuvar - Ferdi Özbeğen Şarkıları" adında bir albüm yayınladı. Müzik kariyerine 2019 yılında "Repertuvar: Selda Bağcan Şarkıları" adlı albümüyle devam etti.

CENK EREN'İN ŞARKILARI NELER?

Cenk Eren'in kariyeri boyunca birçok şarkı ve albüme imza attı. Bazı albümleri:

1995 - Ve Cenk Eren

2000 - Gözlerin

2003 - Kader Çıkmazı

2004 - Muhteşem İkili (Nükhet Duru ile birlikte)

2006 - Kiraz Mevsimi

2009 - Dönüm Noktam

2015 - Repertuvar: Tanju Okan Şarkıları

2016 - Repertuvar: Ferdi Özbeğen Şarkıları

2019 - Repertuvar: Selda Bağcan Şarkıları

2021 - Repertuvar: Barış Manço Şarkıları

Ayrıca, birçok single ve EP çalışması bulunmaktadır, bunlardan bazıları "Kasetimi Al" (2012), "Az Zehir Az da Bal" (2014), "Göçtük Sevdadan" (2018), "Hay Aksi" (2019), ve "Kadife Örtü" (2022)...

CENK EREN NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

Cenk Eren, 2013 yılında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir operasyon sonucunda göz altına alınmış ve uyuşturucu ticareti suçundan dava açılmıştır. 5 yıl süren mahkeme sonucunda 16 Mayıs 2018'de 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, daha sonra Cemal Hünal ile birlikte serbest bırakılmışlardır.