Cenk Eren'den, Okan Bayülgen'in sözlerine sert yanıt: "Zavallı bücür..."

02 Ekim 2021 Cumartesi, 09:27

Sosyal medyada son yıllarda meslek haline gelen 'Influencer'ları hedef alan Okan Bayülgen’in sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Buket Aydın’ın programına katılan Okan Bayülgen, "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence" ifadelerini kullanmıştı.

'ZAVALLI BÜCÜR'

Bayülgen’in sözleri tartışmaların odağı olurken; ünlü şovmene bir tepki de Cenk Eren’den geldi.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş, e sene para için mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirensin, onu ne yapacaksın zavallı... Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun, adama ne derler biliyormuşum hadi oradan, hadi oradan... Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için yedi sene bekledim. Çok sabırlıyımdır intikam değil ama unutmadığını bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun."