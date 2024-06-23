Cenk Eren'den samimi açıklamalar: 'Sadece şarkı söylemek yetmiyor'
Cenk Eren, 'Film Gibi Hayatlar' programında müzik kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Cenk Eren, sunuculuğunu Hülya Koçyiğit'in yaptığı 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.
Ankara'da doğup büyüyen Eren, "Aile ortamı ve çevremin müzikle alakası yoktu. Sanatla tek temasım açık hava sinemalarında film seyretmekti. Şarkıcı olmamı ailem istemezdi" dedi.
Müzik eğitimine Ankara Radyosu'yla başladığını ifade eden şarkıcı, "Konservatuar sınavları için tek başıma İstanbul'a geldim fakat sınavı kazanamadım. İlk albümüm patlayacak sandım ama albüm de tutmadı. Sokağa çıktığımda beni tanıyan yoktu. Bu yüzden sahneye ağırlık verdim ve sahnede bir popülerlik kazanmaya başladım. Hep 'Ben sahnede doğdum' derim. Genç arkadaşlarıma da tavsiyemdir; şarkı söylemek yetmiyor, iyi bir de repertuvar lazım" diye konuştu.
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