Ceren Benderlioğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ceren Benderlioğlu nereli, kaç yaşında?
CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Ceren Şekerci, 1 Ekim 1983’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı.
2004 yılında TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.
Özel Hayatı
Ceren Şekerci, 2 Temmuz 2010 tarihinde oyuncu Emir Benderlioğlu ile evlendi. Çiftin, 24 Nisan 2013 tarihinde dünyaya gelen Nur adında bir kızları bulunmaktadır.
Sinema Kariyeri
Ceren Şekerci Benderlioğlu, sinema kariyerinde farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Yer aldığı filmler arasında Yol Palas Cinayeti, Keloğlan Kara Prens’e Karşı, Kanal-İ-Zasyon, Hop Dedik, Kız Kaçıran ve Aman Reis Duymasın bulunmaktadır.
2024 yılında Biz Ayrılamayız, Torun Davası, Para Nerede ve Cici Anne filmlerinde yer aldı. Nar Çiçeği adlı filmde Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkması beklenmektedir.
Televizyon Kariyeri
Televizyon kariyerine 2000’li yılların başında başlayan Ceren Şekerci; Aslı ile Kerem, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz, Sayın Bakanım, Doktorlar, Melekler Korusun, Geniş Aile ve Adanalı gibi dizilerde rol aldı.
2014 yılında Kertenkele dizisinde Seval karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçimdeki Fırtına ve Ateşböceği dizilerinde yer aldı.
2018 yılında Şahsiyet, Börü ve Bir Deli Rüzgar projelerinde rol aldı. 2019–2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandırdı.
2022 yılında İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin Tan rolüyle ekrana geldi. 2025 itibarıyla Eşref Rüya dizisinde Irmak Bozok karakterini canlandırmaktadır.
Dijital Projeler
Ceren Şekerci Benderlioğlu, 2025 yılında internet dizisi Adsız Aşıklar’da Gözde karakteriyle yer aldı.
Filmografisi
Sinema
Yol Palas Cinayeti (2004)
Keloğlan Kara Prens’e Karşı (2006)
Kanal-İ-Zasyon (2009)
Hop Dedik (2011)
Kız Kaçıran (2016)
Aman Reis Duymasın (2019)
Biz Ayrılamayız (2024)
Torun Davası (2024)
Para Nerede (2024)
Cici Anne (2024)
Nar Çiçeği (Yakında)
Televizyon
Aslı ile Kerem
Ekmek Teknesi
Gülbeyaz
Biz Size Aşık Olduk
Şarkılar Seni Söyler
Sayın Bakanım
Büyük Buluşma
Savcının Karısı
Kırık Kanatlar
Doktorlar
Kelebek Çıkmazı
Melekler Korusun
Cam Kırıkları
Geniş Aile
Ayrılık
Adanalı
Kertenkele
Yasak
İçimdeki Fırtına
Ateşböceği
Şahsiyet
Börü
Bir Deli Rüzgar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
İçimizdeki Ateş
Eşref Rüya
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
İnternet
Adsız Aşıklar (2025)