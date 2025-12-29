Ceren Benderlioğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ceren Benderlioğlu nereli, kaç yaşında?

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Şekerci, 1 Ekim 1983’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı.

2004 yılında TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

Özel Hayatı

Ceren Şekerci, 2 Temmuz 2010 tarihinde oyuncu Emir Benderlioğlu ile evlendi. Çiftin, 24 Nisan 2013 tarihinde dünyaya gelen Nur adında bir kızları bulunmaktadır.

Sinema Kariyeri

Ceren Şekerci Benderlioğlu, sinema kariyerinde farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Yer aldığı filmler arasında Yol Palas Cinayeti, Keloğlan Kara Prens’e Karşı, Kanal-İ-Zasyon, Hop Dedik, Kız Kaçıran ve Aman Reis Duymasın bulunmaktadır.

2024 yılında Biz Ayrılamayız, Torun Davası, Para Nerede ve Cici Anne filmlerinde yer aldı. Nar Çiçeği adlı filmde Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkması beklenmektedir.

Televizyon Kariyeri

Televizyon kariyerine 2000’li yılların başında başlayan Ceren Şekerci; Aslı ile Kerem, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz, Sayın Bakanım, Doktorlar, Melekler Korusun, Geniş Aile ve Adanalı gibi dizilerde rol aldı.

2014 yılında Kertenkele dizisinde Seval karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçimdeki Fırtına ve Ateşböceği dizilerinde yer aldı.

2018 yılında Şahsiyet, Börü ve Bir Deli Rüzgar projelerinde rol aldı. 2019–2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandırdı.

2022 yılında İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin Tan rolüyle ekrana geldi. 2025 itibarıyla Eşref Rüya dizisinde Irmak Bozok karakterini canlandırmaktadır.

Dijital Projeler

Ceren Şekerci Benderlioğlu, 2025 yılında internet dizisi Adsız Aşıklar’da Gözde karakteriyle yer aldı.

Filmografisi

Sinema

Yol Palas Cinayeti (2004)

Keloğlan Kara Prens’e Karşı (2006)

Kanal-İ-Zasyon (2009)

Hop Dedik (2011)

Kız Kaçıran (2016)

Aman Reis Duymasın (2019)

Biz Ayrılamayız (2024)

Torun Davası (2024)

Para Nerede (2024)

Cici Anne (2024)

Nar Çiçeği (Yakında)

Televizyon

Aslı ile Kerem

Ekmek Teknesi

Gülbeyaz

Biz Size Aşık Olduk

Şarkılar Seni Söyler

Sayın Bakanım

Büyük Buluşma

Savcının Karısı

Kırık Kanatlar

Doktorlar

Kelebek Çıkmazı

Melekler Korusun

Cam Kırıkları

Geniş Aile

Ayrılık

Adanalı

Kertenkele

Yasak

İçimdeki Fırtına

Ateşböceği

Şahsiyet

Börü

Bir Deli Rüzgar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İçimizdeki Ateş

Eşref Rüya

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

İnternet

Adsız Aşıklar (2025)