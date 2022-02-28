Cesar Ödülleri 47. kez sahiplerini buldu
'Fransa'nın Oscar'ları olarak adlandırılan Cesar Ödülleri, dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Lost Illusions, En İyi Film dahil 7 ödülle Cesar'ın yıldızı oldu. İşte 47. Cesar Ödülleri'ni kazanan yapımlar ve isimle...
Fotoğraf: AP
Bu yıl 47. kez düzenlenen Cesar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film seçilen Lost Illusions, 15 dalda aday gösterildiği Cesar'dan 7 ödülle ayrılarak törene damga vurdu. En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Leos Carax'ın, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Annette de 5 Cesar ödülünü kucakladı.
NTV'de yer alan habere göre; Fransa'nın başkenti Paris'teki Olympia Tiyatrosu'nda düzenlenen törende Annette filmindeki performansıyla ödüşle aday gösterilen Hollywood yıldızı Adam Driver ile Cate Blanchett de konuktu. Blanchett, Cesar Onur Ödülü'nü Isabelle Huppert'in elinden aldı.
Fotoğraf: AP
İşte, 47. Cesar Ödülleri'nin kazananları...
- En İyi Film: Lost Illusions
- En İyi Yönetmen: Leos Carax, Annette
- En İyi Kadın Oyuncu: Valerie Lemercier, Aline
- En İyi Erkek Oyuncu: Benoit Magimel, Peaceful
- En İyi Yabancı Film: The Father, Florian Zeller
- En İyi Belgesel: The Velvet Queen, Marie Amiguet
- En İyi İlk Film: Magnetic Beats, Vincent Mael Cardona
- En İyi Orijinal Senaryo: Arthur Harari, Vincent Poymiro, Onoda, 10,000 Nights in the Jungle
- En İyi Uyarlama Senaryo: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi, Lost Illusions
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aissatou Diallo Sagna, The Divide
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Vincent Lacoste, Lost Illusions
- Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Anamaria Vartolomei, Happening
- Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Benjamin Voisin, Lost Illusions
- En İyi Animasyon: The Summit of Gods, Patrick Imbert
- En İyi Kurgu: Nelly Quettier, Annette
- En İyi Görüntü Yönetimi: Christophe Beaucarne, Lost Illusions
- En İyi Kostüm: Pierre-Jean Laroque, Lost Illusions
- En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Riton Dupire-Clement, Lost Illusions
- En İyi Orijinal Müzik: Ron Mael, Russell Mael, Annette
- En İyi Ses Kurgusu: Erwan Kerzanet, Kaita Boutin, Mawence Dussere, Paul Haymans, Thomas Gauder, Annette
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