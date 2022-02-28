Cesar Ödülleri 47. kez sahiplerini buldu

28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:14

Fotoğraf: AP



Bu yıl 47. kez düzenlenen Cesar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film seçilen Lost Illusions, 15 dalda aday gösterildiği Cesar'dan 7 ödülle ayrılarak törene damga vurdu. En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Leos Carax'ın, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Annette de 5 Cesar ödülünü kucakladı.

NTV'de yer alan habere göre; Fransa'nın başkenti Paris'teki Olympia Tiyatrosu'nda düzenlenen törende Annette filmindeki performansıyla ödüşle aday gösterilen Hollywood yıldızı Adam Driver ile Cate Blanchett de konuktu. Blanchett, Cesar Onur Ödülü'nü Isabelle Huppert'in elinden aldı.

Fotoğraf: AP

İşte, 47. Cesar Ödülleri'nin kazananları...