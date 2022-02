94. Akademi Ödülleri'ne doğru

18 Şubat 2022 Cuma, 13:02

Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri adayları belli oldu. 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek gecede The Power of the Dog, 12 dalda adaylığıyla ilk sırada yer alıyor. Dune 10, Belfast ve Batı Yakası’nın Hikayesi 7 kategoride aday oldular. Ödüller 23 dalda verilecek. Bu yıl dijital platformlarda gerçekleştirilen filmler, bağımsız yapımlar ve büyük bütçeli (blockbuster) ana akım ürünler Oscar’lar için yarışacaklar.

The Power of the Dog, Tick, Tick…BOOM!, The Tragedy of Macbeth, Coda, Don’t Look Up, The Mitchells vs the Machines, The Hand of God, Parallel Mothers, Kayıp Kız özel dijital platformlar için gerçekleştirilmiş filmler. Dune, Kabus Sokağı, Batı Yakası’nın Hikayesi, No Time to Die, Cruella, House of Gucci, Spider Man: No Way Home büyük film stüdyolarının yüksek bütçeli yapımları.

ANTİ WESTERN THE POWER OF THE DOG

Bu yılın en güçlü adayı Jane Campion’ın Thomas Savage’ın romanından uyarladığı Venedik Gümüş Aslan ödüllü The Power of the Dog. Piano filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Campion, The Power of the Dog ile ikinci kez Oscar’a aday olan ilk kadın yönetmen oldu. Başta Benedicth Cumberbatch olmak üzere filmin oyuncuları Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit –McPhee erkek, yardımcı kadın ve erkek oyuncu kategorisinde adaylar. Cumberbatch’ın en iyi erkek oyuncu seçileceği kesin gibi ama hiç belli olmaz Oscar siyahi oyuncu Will Smith’e de (King Richard) gidebilir.

En iyi erkek oyuncu kategorisinde iki siyahi aktör yer almakta: Will Smith ile Denzel Washington. Bu da Oscar’ların tümüyle beyaz olmadığını kanıtlayan bir seçki. Kirsten Dunst ile Kodi Smit-McPhee güçlü adaylar. Kadın görüntü yönetmeni Ari Wegner’in doğal görüntüleri etkileyici, olağanüstü.

Dune, Kabus Sokağı, Batı Yakası’nın Hikayesi gibi dijital efektlere yaslanmayan görüntü çalışmasıyla en iyi sinematografi ödülünü Ari Wegner hak ediyor. Karanlıktan aydınlığa geçiş, gün doğumu ve gün batımı sahnelerindeki magic hour (sihirli saat) görüntüleriyle olağanüstü bir çalışma gerçekleştiren Wegner, Mudbound (2017) ile en iyi görünü Oscar’ını almıştı. Jonny Greenwood’un özgün müziği çarpıcı. Jane Campion, uyarlama senaryo ve yönetmen ödüllerini hak ediyor.

ÇOCUKLUK ANILARIYLA BELFAST

Yedi dalda aday olan yarı biyografik Belfast filmiyle Sir Kenneth Branagh, 1960’ların sonunda İngiltere-İrlanda çatışması içinde çocukluk anılarını aktarıyor. En iyi film, yönetmen, yardımcı kadın oyuncu (Judi Dench), kurgu, ses dalında aday olan siyah-beyaz yapım, Branagh’a yönetmen, özgün senaryo Oscar’larını getirebilir. Oscar ödüllü Dame Judi Dench bu kez heykelciği almasa da olur, o zaten benzersiz, olağanüstü bir aktris. Kenneth Branagh, her tür (dram, polisiye, süper kahraman) filmi başarıyla çeken bir yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu.

KUM GEZEGENİ DUNE

Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve’ün Frank Herbert’in romanına sadık kalarak gerçekleştirdiği Dune, ekolojik, iklimsel, jeopolitik sorunları ele alıyor. Müzik ve teknik kategorilerde filme şans tanınıyor.

KÜLT MÜZİKAL BATI YAKASI’NIN HİKAYESİ

Steven Spielberg’in 1961 yapımı Batı Yakası’nın Hikayesi’ne saygı duruşu niteliğinde çektiği yeni versiyon 7 dalda Oscar’a aday. Robert Wise ile Jerome Robbins’in ilk çevirimi 11 dalda aday olup 10 Oscar ödülü alarak tüm zamanların en çok Oscar kazanan müzikal unvanını aldı. Spielberg, New York sokaklarında gerçek mekanlarda çekim yaptı, Latin oyuncularla çalıştı. Yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu-şarkıcı-dansçı Ariana Debose Oscar’ı alabilir. Karşısında Kirsten Dunst (The Power of the Dog) ile Jessie Buckley (Kayıp Kız) yer alıyor. Teknik olanakları ile koreografilerine rağmen Spielberg’in Batı Yakası Wise’ın rekorunu geçemeyecek gibi görünüyor. Altmış yıl sonra bile ABD’inde göçmenlik, ırkçılık, ayrımcılık sorunları hala sürüyor.

AFGANİSTAN’DAN KAÇIŞ: FLEE

Akademi ödülleri seçici komitesi bu yıl ilk kez bir filmi animasyon, belgesel ve yabancı Film kategorisinde aday gösterdi. Afganistan’dan kaçan bir adamın öyküsünü anlatan Flee adlı animasyon üç dalda aday oldu. Flee, Waltz with Bachir (Beşir’le Vals/ 2008) gibi en iyi yabancı film ödülünü alabilir, rakibi Drive My Car’ı ekarte edebilirse.

Animasyon ödülünü Disney Stüdyoları’nın 60. yılı için özel olarak hazırlanan Encanto kazanacak gibi. Flee, en iyi belgesel ya da yabancı film ödülünü alabilir.

EN İYİ YABANCI FİLM

Flee, belgesel Oscar’ını alırsa, en iyi yabancı film dalında yarışacak olanlar Japon filmi Drive My Car, İtalya’dan The Hand of God, Norveç’ten The Worst Person in the World, Butan’dan Lunana: A Yak in the Classroom. Butan’dan ilk kez bir film Oscar adayı oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Kadın oyuncu kategorisindeki adaylar: Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (Kayıp Kız), Penelope Cruz (Parallel Mothers), Kristen Stewart (Spencer), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye). Stewart ile Chastain dışında hepsinin Oscar ödülü var. Jessica Chastain, koyu Hristiyan Evanglist Tammy Faye’i, Kristen Stewart’ta Galler prensesi Diana Spencer’ı başarıyla yorumluyorlar. Anlaşılan bu iki genç oyuncu aralarında çekişecekler.

Kostüm tasarımlarında Cruella ile Kabus Sokağı başarılı. Makyaj ve saç tasarımında Cruella, The Eyes of Tammy Faye ve House of Gucci dikkat çekiyorlar. Özgün müzik dalında en güçlü adaylar King Richard’daki Be Alive’ı söyleyen Beyoncé ile No Time to Die’daki yorumuyla Billie Eilish. Yapım tasarımlarında Dune ile Kabus Sokağı avantajlı durumdalar. Görsel efekt kategorisindeki favoriler Dune, Free Guy, Spider Man: No Way Nome.

Bu yıl ki adaylar çeşitlilik içeriyor: AfroAmerikalılar, Latinler, Japonlar, bağımsız yapımlar, özel dijital platform filmleri, yüksek bütçeli ana akım filmler, Shakespeare (Tragedy of Macbeth) başta olmak üzere çok sayıda edebiyat uyarlamaları (Haruki Murakami (Drive my Car), Thomas Savage (The Power of the Dog), Frank Herbert (Dune) aday listesinde yer alıyor.