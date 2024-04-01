Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ailesinin büyük gururu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:57

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:57

Yerel seçimlerde 11 kadın belediye başkanının seçilmesi sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Bu isimlerin arasında Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı’nın kızları Lal Denizli’de vardı. Denizli, Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

32 yaşındaki Denizli, Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisansı ve Hukuk yan dalı ile lisans eğitimini tamamlayıp, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı.

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli kademelerde görev alan Lal Denizli yerel seçimlerde Çeşme Belediye Başkanlığı’na aday olmuştu. Rakiplerini geçerek Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olan Denizli Çeşme’de vatandaşlarla kutlama yaptı.

Lal Denizli’nin kuzeni Ceylan Çapa annesi Şebnem Çapa, teyzesi Çiğdem Kayalı’yla olan aile pozunun altına yazdığı Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı, gözler yaş ailen seninle gurur duyuyor Cumhuriyet Kadını LAL BAŞKAN" notuyla kutladı.

Lal Denizli aralarında Erdal Beşikçioğlu, Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Hande Doğandemir gibi birçok ünlü oyuncuyla da yakın dost…

