Lâl Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinden belediye başkan adayı olan Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, resmi olmayan sonuçlara göre Çeşme'nin yeni belediye başkan adayı oldu.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, ilk sonuçlara göre Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu. Lal Denizli zaferi sosyal medya hesabından duyurdu.
İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP adayı Lâl Denizli, oyların yüzde 55.6'sını aldı. Denizli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"TEŞEKKÜRLER ÇEŞME"
Lal Denizli'nin yaptığı paylaşım şu şekilde yer aldı:
"Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım."
Teşekkürler Çeşme!— Lâl Denizli (@laldenizlicesme) March 31, 2024
Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet… pic.twitter.com/zs1qYaNbM3
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