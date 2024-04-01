Lâl Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinden belediye başkan adayı olan Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, resmi olmayan sonuçlara göre Çeşme'nin yeni belediye başkan adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:02
Lâl Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu
Abone Ol google-news

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, ilk sonuçlara göre Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu. Lal Denizli zaferi sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP adayı Lâl Denizli, oyların yüzde 55.6'sını aldı. Denizli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEŞEKKÜRLER ÇEŞME"

Lal Denizli'nin yaptığı paylaşım şu şekilde yer aldı:

"Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım."

 


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Denizli'de CHP ilçe başkanlığının balkonu çöktü: 10 yaralı

Denizli'de CHP ilçe başkanlığının balkonu çöktü: 10 yaralı
Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi
Denizli'de iki ayrı kaza... Yaralılar var!

Denizli'de iki ayrı kaza... Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!

Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’

Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi

Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!

İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!