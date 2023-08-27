Cevabı gündem oldu: Mevzular Açık Mikrofon'da Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu

Yayınlanma: 27.08.2023 - 08:35

Güncelleme: 27.08.2023 - 08:35

Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon, yeni dönemine sürpriz konukla başladı.

Robot Sophia, Çin'den İstanbul'a gelerek Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia'nın konuk olduğu bölümün fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Sophia'ya sorulan sorular arasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne düşündüğü" de yer aldı. Sophia bu soruya, "Bu soruyu sana hangi güç sordurdu?" diye karşılık verdi.

“EVET, İSTİFA ETMELİ”

Seyircilerden biri de "Sence Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa etmeli midir?" diye soru yöneltti. Sofia ise, "Evet, istifa etmelidir" diye cevap verdi.

İşte Sophia'nın konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'nun fragmanı…