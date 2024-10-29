Ceyda Düvenci duygusal anlar yaşadı: Kızı Melisa ile 29 Ekim özel sohbeti

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:03

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:03

NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programının 29 Ekim özel bölümünde Ceyda Düvenci, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün’ü konuk etti. "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle programı açan Düvenci, kızıyla gerçekleştirdiği sohbet sırasında duygusal anlar yaşadı.

Melisa, programın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum” dedi. Annesinin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna ise bir arkadaşının sözleriyle yanıt verdi:

"Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur."

Müzik tutkusundan bahseden Melisa, “Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum” diyerek sahnede veya söz yazarken kendini hayal ettiğini söyledi. Müzik ve yazmanın duygularını kontrol etmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

"İYİ Kİ CUMHURİYET KADINIYIM"

Program sonunda Ceyda Düvenci, kızına teşekkür ederek, "Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm, programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" dedi.

Melisa ise “Bu programı benimle açtığın için teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum” şeklinde karşılık verdi. Duygusal anlar yaşayan Düvenci, gözyaşlarına engel olmaya çalışarak, "Gururdan gözyaşları sel olur. İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" ifadelerini kullandı.

10 YIL SONRAYA MESAJ

Düvenci’nin son olarak Melisa’dan 23 yaşındaki kendisine bir not yazmasını istemesiyle Melisa, "10 yıl sonraki kendime... Sevgili Melisa, bestelerinden sana kabiliyetler dilerim. Çok zor zamanlardan geçiyorsun, hep de geçeceksin. Bütün kalbinle bu zorlukları aşacaksın" mesajını yazdı.

Düvenci, daha önce Bambaşka Sohbetler programında, iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa'nın doğum süreciyle ilgili yaşadıklarını paylaşmıştı. 78 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra eve geldiğini anlatan Düvenci, doğumdan sonra Melisa’nın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zor günler yaşadığını belirtmişti. Doktorlarının, "Bunun senin eve gitmenle hiçbir alakası yok" sözleriyle teselli bulduğunu ifade eden Düvenci, bu olayın geçmişe takılmamak gerektiğini öğrettiğini söylemişti.