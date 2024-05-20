Ceyda Düvenci sevgilisinin doğum günün kutladı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 20.05.2024 - 13:03

2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.

Ünlü oyuncu, ayrılıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı öğrenilmişti. Düvenci, yeni yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla da kutladı.

Ünlü oyuncu, sevgilisinin fotoğrafına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun sevgilim. Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekânla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayende. Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum."

Güçlü Mete, 2003 yılında evlendiği Ebru Cündübeyoğlu'ndan 2022'de boşanmıştı.

Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun Duru adında bir kızı var.