Güçlü Mete'den doğum gününde Ceyda Düvenci’ye aşk ilanı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:36

Güncelleme: 16.04.2024 - 11:37

Ceyda Düvenci ünlü radyocu Güçlü Mete’yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Beraberliklerini aşk haberleri çıktıktan sonra sosyal medyadan da ilan eden çiftten Güçlü Mete, 46 yaşına giren sevgilisinin yaş gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı.

Güçlü Mete sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp altına "Yaşamın bir mucizesi… 16 Nisan’da ailesine, bu sene de benim hayatıma Ceyda doğar Nice mutlu yaşlara sevgilim" yazdı. Ceyda Düvenci de Mete’ye "Seni çok seviyorum" karşılığını verdi. Çifte tebrik mesajları yağdı.

GÜÇLÜ METE KİMDİR?

Güçlü Mete, 1971'de İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Aynı yıl Best FM'de program sunuculuğu yapmaya başladı. İlerleyen yıllarda radyonun genel yayın yönetmeni oldu. 4 yıl bu görevine devam etti.

1995 yılındae Star TV'de 'Arka sokak isimli mizah programı yaptı. Güçlü Mete, 1996 ile 1997 arasında TRT1 ekranında yayınlanan sabah kuşağı programını sundu. 2004-2013 yılları arasında “Alem FM”de Kripto Odası adlı programını yapıp sundu. 2013 - 2018 yılları arasında Show Radyo'da çalıştı.

Günümüze Kafa Radyo'da Kripto Odası ve Sarı Travmay programlarını sunuyor.

GÜÇLÜ METE EVLİ Mİ?

Güçlü Mete, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile 27 Nisan 2003'te evlendi. Bu evlilikten 2005 yılında Duru isimli kızları doğdu. Çikt evliliklerini 19 yıl sonr, 11 Eylül 2022 tarihinde sonlandırdı.