Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı

NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 08:32
Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak. 


Player Alanı
Ceyda Düvenci

İlgili Haberler

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı
Ceyda Düvenci kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak neden boşandı, çocukların velayetini kim aldı?

Ceyda Düvenci kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak neden boşandı, çocukların velayetini kim aldı?

En Çok Okunan Haberler