Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.
BİR GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.
Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak.
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