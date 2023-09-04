Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:08

Ceylan Ertem, ünlü isimlerin bir araya gelerek Serdar Ortaç’ın şarkılarını yeniden seslendirmelerine tepki gösterek gündem oldu. Yurttaşlar, Ceylan Ertem'in hayatını merak etti. Peki, Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı, Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes olan bir ailede doğdu. Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosuna katılarak başlayan sanatçı, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sunan Ceylan Ertem, 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyenin katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.

CEYLAN ERTEM'İN ALBÜMLERİ

2010: Soluk

2012: Ütopyalar Güzeldir

2014: Amansız Gücenik

2015: YUH!

2017: Yine de Amin

2018: Seni Senin Gibiler Sevsin

2020: Câhille Sohbeti Kestim

2022: Duyuyor Musun?

CEYLAN ERTEM'DEN SERDAR ORTAÇ ÇIKIŞI

Serdar Ortaç’ın yeni çıkan proje albümünün ardından Ceylan Ertem paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ertem, Ahmet Kaya'ya çatal fırlatma olayını hatırlatarak proje albümünde yer alan sanatçılara tepki gösterdi.

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak sanatçılara çıkışan Ceylan Ertem, Twitter hesabından "Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atan adamın albümünde mi olacaksınız. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede üzücü" şeklinde paylaşım yaptı.