Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:42

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:42

Seray Kaya'nın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hayatı arama motorlarında aratılıyor. Peki, Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Seray Kaya hangi dizilerde rol aldı?

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterine hayat verdi. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırdı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" rolünü üslendi. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Son olarak, 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. Ardından ise kısa süreliğine Mahkum dizisinde Cemra karakterine hayat verdi.

SERAY KAYA HANGİ DİZİLERE ROL ALDI?

Mahkum / Cemre Uysal / 2021

Kuruluş Osman / Lena Hatun 2020-2021

Kadın / Şirin Sarıkadı / 2017-2020

Gülümse Yeter / Gül Özdemir / 2016

Kocamın Ailesi / Miray / 2014-2015

Huzur Sokağı / Rezzan / 2012