Ceylan Ertem'den 'doğal gaz faturası' tepkisi: 'Bu işin artık suyu çıktı!'

05 Şubat 2022 Cumartesi, 13:10

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, önceki gün Twitter hesabından bir 'hayranının' kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve yıllardır kendisini sistematik olarak tacize maruz bıraktığını anlatarak isyan etmişti. Şarkıcı bu kez, evine gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi.

"BU İŞİN ARTIK SUYU ÇIKTI"

Instagram hesabından 3 bin 786 TL gelen doğal gaz faturasını yayınlayan Ceylan Ertem, "Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın" dedi.

"BİR KİRA BEDELİ FATURALARA GİDİYOR"

"Bu parayı kolay kazanmıyoruz" diyen şarkıcı, sözlerine "Doğal gaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda" diyerek tamamladı.

Ertem'in paylaşımı şu şekilde: