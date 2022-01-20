Cezaevi aramasında yakalanmamak için cep telefonu yuttu
Hindistan'da yakalanmaktan korkan tutuklu, cep telefonunu yuttu. Adı açıklanmayan adam yapılan operasyonla kurtarıldı.
India TV
Hindistan'daki olay, başkent Yeni Delhi'deki Tihar Cezaevi'nde 5 Ocak'ta meydana geldi. Cinayetten yargılanan zanlı, aramada yakalanmamak için telefonu midesine indirdi. Ancak karın ağrısına dayanamayınca hapishane yetkililerine giderek durumu anlattı.
Hastaneye kaldırılan tutuklu yaklaşık bir hafta boyunca müşahede altında tutuldu. 15 Ocak'ta gerçekleştirilen endoskopiyle 7 santimetre uzunluğunda ve 3 santimetre genişliğindeki cihaz çıkarıldı.
TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, doktorlar endoskopa yerleştirilen bir aletle telefonu ağızdan çıkardıklarını bildirdi. Daha sonra taburcu edilen adam cezaevine tekrar gönderildi.
Kosova'da da birkaç ay önce benzer bir olay yaşanmıştı. Başkent Priştine'de 4 gün boyunca midesinde cep telefonuyla yaşayan kişi, 30 Ağustos'ta ameliyata alınmıştı. Kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki hastanın karnından Nokia'nın ünlü 3310 model telefonunu çıkmıştı.
Ameliyatı yapan ekibin başındaki Dr. Skender Teljaku, hastanın karnını açmadan özel endoskopi cihazları kullanarak telefonu üç parça halinde çıkardıklarını söylemişti.
Hastanın telefonu nasıl ve neden yuttuğuysa gizemini korumuştu.
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