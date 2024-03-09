Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:19
Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.

Geçen yıl kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.

İkili ve yakınlarının serbest kalıp kalmayacağı ve davanın nasıl seyredeceği merakla takip ediliyor. Polat'ın cezaevindeki yaşama adapte olmak için kendisine yeni uğraşlar bulduğu iddia edildi.

SEVİM ALAN'A HEDİYE ETTİ

Yine iddialara göre, Polat boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Hatta yaptığı boncuk eserlerinden birini de sık sık cezaevinden takipçilerine haber ileten yakın arkadaşı Sevim Alan'a hediye etti.

Sevim alan boncuklu süs eşyasını sosyal medya hesabından 'Efkar saati' etiketiyle paylaştı.


Dilan Polat haberleri CEZAevi haberleri

İlgili Haberler

Kayınvalidesi paylaştı: Dilan Polat hakkında yeni gelişme!

Kayınvalidesi paylaştı: Dilan Polat hakkında yeni gelişme!
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: Cumhuriyet o belgeyi yayınlıyor...

Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: Cumhuriyet o belgeyi yayınlıyor...
Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken paylaşım

Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken paylaşım
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanı uyardı: Kolesterol ne zaman tehlikeli olur?

Uzmanı uyardı: Kolesterol ne zaman tehlikeli olur?
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!
TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'

TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
All Star'a veda etti gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'

All Star'a veda etti gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi

Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi