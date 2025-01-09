China Suarez kimdir? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli? China Suarez ne iş yapıyor?
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığı sonrasında Arjantili China Suarez ile birlikteliğini ilan etti. Peki, China Suarez kimdir? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli? China Suarez ne iş yapıyor?
Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan iki isim Mauro Icardi ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez oldu. Peki, China Suarez kimdir? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli? China Suarez ne iş yapıyor?
CHINA SUAREZ KİMDİR?
China Suárez, 9 Mart 1992 yılında Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suárez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kochi Prefecture'da yaşayan kuzenleri var.
Suárez, çocukluğu boyunca Instituto Corazón de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar (o yıl tekrar ediyor) katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazón de Jesús'a sadece 7. sınıf için devam etti. Suárez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.
CHINA SUAREZ NE İŞ YAPIYOR?
China Suarez ünlü bir aktristir.
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