Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:22

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:22

Oyuncu Atakan Yılmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Peki, Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Atakan Yılmaz tutuklandı mı?

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Atakan Yılmaz, 1995 yılında İzmir'de doğmuş bir oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, üniversite eğitimine de büyük bir önem vermiştir. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'ne devam etmiştir. Sanat ve medya alanlarına olan ilgisi, onu oyunculuk kariyerine yönlendirmiştir.