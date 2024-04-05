CHP'nin maskotuydu: Kedi Şero'nun tedavisi bitti, sağlığına kavuştu

Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:14

Güncelleme: 05.04.2024 - 17:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ni kendine yuva edinen Şero yaşı gereği zaman zaman tedavi görüyor.

VETERİNERDEN MÜJDELİ HABER GELDİ

Şero'ya dair müjdeli haber veterinerinden geldi.

Bugüne kadarki tüm tedavi süreçlerinde olumlu yanıt veren Şero, şimdilerde yaşadığı rahatsızlığını da başarıyla atlattı.

Şu an 19 yaşında olan Şero, 19 Mayıs’ta da 20. yaşına girecek.