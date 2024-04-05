CHP'nin maskotuydu: Kedi Şero'nun tedavisi bitti, sağlığına kavuştu
CHP Genel Merkezi’nin, Twitter hesabıyla fenomen kedisi Şerafettin’in tedavi gördüğü veterinerden müjdeli haber geldi. Uzun yıllardır Türk siyasetinde adeta bir ikon olarak hayatımızda olan biricik Şero sağlığına kavuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ni kendine yuva edinen Şero yaşı gereği zaman zaman tedavi görüyor.
VETERİNERDEN MÜJDELİ HABER GELDİ
Şero'ya dair müjdeli haber veterinerinden geldi.
Bugüne kadarki tüm tedavi süreçlerinde olumlu yanıt veren Şero, şimdilerde yaşadığı rahatsızlığını da başarıyla atlattı.
Şu an 19 yaşında olan Şero, 19 Mayıs’ta da 20. yaşına girecek.
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