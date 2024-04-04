Mucizeleri say say bitmiyor: Şifalı bitki Kedi otunun faydaları

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:39

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:39

Dünyanın birçok noktasında ilaç olarak kullanılan Kedi otu bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Bİlimsel çalışmalarla da desteklenen Kedi otunun faydaları insan sağlığına birçok yönden destek veriyor. İşte, Kedi otunun insan sağlığı üzerindeki mucizevi etkileri...

KEDİ OTU NEDİR?

Kedi otu, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü, Kuzey Amerika’da da yetişen, özellikle uykusuzluk için ve sakinleştirici olarak kullanılan bir bitkidir. Nepeta cinsine ait bir bitkidir ve tıbbi olarak kullanılan kedi otu, yaprakları ve çiçekleri kurutulduktan sonra çayı olarak da tüketilebilir. Etkili bileşenleri arasında nepetalakton ve esansiyel yağlar bulunur ve taze ya da kurutulmuş bitki, kedi otu çayı, tentürü ve yağı gibi farklı formlarda kullanılabilir.

KEDİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Stresi azaltmaya, anksiyeteyi hafifletmeye ve uykusuzluğa iyi gelen, antispazmodik, antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri olan kedi otu kökü ve kedi otu çayının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kedi otu kökü sakinleştirici etkisi nedeniyle uykusuzluğa iyi gelir

Stres ve anksiyete gibi kaygı sorunlarını azaltır

Menopoz dönemi etkilerinin şiddeti ve sıklığını azaltır

Adet öncesi semptomları azaltır

Kan basıncını düşürmede vücudu destekler.

Sinüzit tedavisini destekleyicidir.

Eklem ve romatizma ağrılarını azaltır

Hazımsızlık etkilerini azaltmaya yardım eder

KEDİ OTU NASIL KULLANILIR?

Çay olarak: Yaprakları ve çiçekleri, kaynamış suya eklenerek çay olarak da kullanılabilmektedir. Birkaç dakika demleyerek içilebilir.

Yaprakları ve çiçekleri, kaynamış suya eklenerek çay olarak da kullanılabilmektedir. Birkaç dakika demleyerek içilebilir. Yağ olarak: Kedi otunun çiçeklerinden elde edilir ve ağrı, stres veya anksiyete gibi sorunlarla mücadele etmek için kullanılabilir. Kedi otu yağı, cilt veya saç bakımı için de kullanılabilir.

Kedi otunun çiçeklerinden elde edilir ve ağrı, stres veya anksiyete gibi sorunlarla mücadele etmek için kullanılabilir. Kedi otu yağı, cilt veya saç bakımı için de kullanılabilir. Kapsül formunda: Otun yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen özütlerin kapsüllerle ambalajlanmasıyla elde edilir.

Otun yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen özütlerin kapsüllerle ambalajlanmasıyla elde edilir. Tentür ederek: Otunun yaprakları ve çiçeklerinin alkolle özütlenmesiyle elde edilir. Ağrı, stres ve diğer sağlık sorunlarına karşı kullanılabilir.

KEDİ OTUNU KİMLER KULLANMALIDIR?

Kedi otu, tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir ancak herkesin kullanması uygun olmayabilir. Otu kullanabilecek kişiler şu şekilde listelenebilir: