Chris Hemsworth'ün özel aşçısı konuştu: 'Günde 10 öğün yiyor'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:44

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:46

Şef Dan Churchill, Chris Hemsworth'ün aksiyon filmlerine hazırlanırken izlediği beslenme düzenini paylaştı. Özel aşçısı, Hemsworth'ün günde 10 öğün yediğini ve 4 bin 500 kalori tükettiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Churchill, 23 Nisan'da Daily Mail'de yayımlanan röportajda ünlü aktörün favorilerinin steak, pirinçli yemekler, brokoli, tavuk ve muzlu protein shake olduğunu belirtti.

"LEZZETTEN FEDAKARLIK ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Meşhur şef şöyle konuştu:

"Chris'in programına uymak için çok disiplinli olmak gerekiyor. Bunu başarabilmek için genellikle tat ve lezzetten fedakarlık etmek zorunda kalıyor."

Hollywood yıldızının tükettiği kalori değeri, ortalama bir insanın bir günde yemesi gereken miktardan çok fazla. ABD Tarım Bakanlığı'na göre 31 ile 59 yaş arasındaki erkeklerin günde 2 bin 200-3 bin kalori tüketmesi gerekiyor. Aynı yaş aralığındaki kadınlar için bu sayı 1600 ile 2 bin 200 kalori arasında.

Hemsworth'un antrenörü Luke Zocchi, Ağustos 2021'de yaptığı açıklamada, aktörün günde 300 gram protein aldığını ifade etmişti. Bu, diyetisyenlerin önerdiği miktarın iki katından fazla.