Chris Hemsworth kimdir, kaç yaşında?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:38

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran genlere sahip olduğunu öğrendi. Oyunculuğa ara veren Chris Hemsworth'ün yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?

Chris Hemsworth 11 Ağustos 1983'te, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. Ailesi Philip Island'a geçmeden önce Northern Territory bölgesindeki bir sığır çiftliğinde yaşadı. 2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katıldı ama başarılı olamadı. Ardından Kim Hyde rolü için geri çağrıldı. Kim Hyde rolüne seçildi ve dizinin 185 bölümünde oynadı. Dizi için Sidney'e taşındı. 3 Temmuz 2007 tarihinde diziyi bıraktı. İki Logie adaylığı aldı. 2005'te en iyi genç yetenek dalında Logie ödülü kazandı. Hemsworth 2009 J. J. Abrams yapımı Star Trek filminin açılış sahnesinde James T. Kirk'ün babası George Kirk'ü canlandırdı. Aynı yıl A Perfect Getaway filminde gerilim karakteri Kale'i canlandırdı. Hemsworth Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdı. İlk başta bu rol için kendisi gibi aktör olan kardeşi Liam Hemsworth son 4'e yükseldi ama yönetmen Kenneth Branagh son anda önceki adayları değerlendirme kararı aldı ve role Chris Hemsworth'u seçti. Hemsworth ayrıca 2012'de vizyona giren The Avengers filminde tekrar Thor'u canlandırdı. 2010'da Ca$h filminde ekonomik açıdan sorunlu genç bir adamı oynadı. Hemsworth Mayıs 2011'de Snow White and the Huntsman filminde Kristen Stewart'la kamera karşısına geçti.

ÖZEL YAŞAMI

Hemsworth, 2010'da aktris Elsa Pataky ile evlendi. Çiftin bu evlilikten India Rose, Tristan ve Sasha adında çocukları oldu.

FİLMOGRAFİSİ

2009

Star Trek, Mükemmel Bir Kaçış

2010

Ca$h

2011

Thor

2012

Dehşet Kapanı

Yenilmezler

Pamuk Prenses ve Avcı

Kızıl Şafak

2013

Bilinmeze Doğru Star Trek

Rush

Thor: Karanlık Dünya

2015

Blackhat

Yenilmezler: Ultron Çağı

Tatil Zamanı

Denizin Ortasında

2016

Avcı: Kış Savaşı

Ghostbusters

Doctor Strange

2017

Thor: Ragnarok

2018

12 Savaşçı

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

Andy Irons: Kissed by God

El Royale'de Zor Zamanlar

2019

Avengers: Endgame

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

Dhaka

Jay and Silent Bob Reboot

2020

Extraction

2021

Escape from Spiderhead

2022

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

2022

Extraction 2

TELEVİZYON

2002

Guinevere Jones

Neighbours

Marshall Law

2003

The Saddle Club

2004

Fergus McPhail

2004–2007

Home and Away

2006

Dancing with the Stars

2015

Saturday Night Live

2021

What lf...?