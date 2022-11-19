Chris Hemsworth kimdir, kaç yaşında?
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyunculuğa ara veren Chris Hemsworth gündem oldu. Peki, Chris Hemsworth kimdir, kaç yaşında?
Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran genlere sahip olduğunu öğrendi. Oyunculuğa ara veren Chris Hemsworth'ün yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?
Chris Hemsworth 11 Ağustos 1983'te, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. Ailesi Philip Island'a geçmeden önce Northern Territory bölgesindeki bir sığır çiftliğinde yaşadı. 2004 yılında Home and Away dizisinin Robbie Hunter rolü için seçmelere katıldı ama başarılı olamadı. Ardından Kim Hyde rolü için geri çağrıldı. Kim Hyde rolüne seçildi ve dizinin 185 bölümünde oynadı. Dizi için Sidney'e taşındı. 3 Temmuz 2007 tarihinde diziyi bıraktı. İki Logie adaylığı aldı. 2005'te en iyi genç yetenek dalında Logie ödülü kazandı. Hemsworth 2009 J. J. Abrams yapımı Star Trek filminin açılış sahnesinde James T. Kirk'ün babası George Kirk'ü canlandırdı. Aynı yıl A Perfect Getaway filminde gerilim karakteri Kale'i canlandırdı. Hemsworth Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdı. İlk başta bu rol için kendisi gibi aktör olan kardeşi Liam Hemsworth son 4'e yükseldi ama yönetmen Kenneth Branagh son anda önceki adayları değerlendirme kararı aldı ve role Chris Hemsworth'u seçti. Hemsworth ayrıca 2012'de vizyona giren The Avengers filminde tekrar Thor'u canlandırdı. 2010'da Ca$h filminde ekonomik açıdan sorunlu genç bir adamı oynadı. Hemsworth Mayıs 2011'de Snow White and the Huntsman filminde Kristen Stewart'la kamera karşısına geçti.
ÖZEL YAŞAMI
Hemsworth, 2010'da aktris Elsa Pataky ile evlendi. Çiftin bu evlilikten India Rose, Tristan ve Sasha adında çocukları oldu.
FİLMOGRAFİSİ
2009
Star Trek, Mükemmel Bir Kaçış
2010
Ca$h
2011
Thor
2012
Dehşet Kapanı
Yenilmezler
Pamuk Prenses ve Avcı
Kızıl Şafak
2013
Bilinmeze Doğru Star Trek
Rush
Thor: Karanlık Dünya
2015
Blackhat
Yenilmezler: Ultron Çağı
Tatil Zamanı
Denizin Ortasında
2016
Avcı: Kış Savaşı
Ghostbusters
Doctor Strange
2017
Thor: Ragnarok
2018
12 Savaşçı
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
Andy Irons: Kissed by God
El Royale'de Zor Zamanlar
2019
Avengers: Endgame
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
Dhaka
Jay and Silent Bob Reboot
2020
Extraction
2021
Escape from Spiderhead
2022
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
2022
Extraction 2
TELEVİZYON
2002
Guinevere Jones
Neighbours
Marshall Law
2003
The Saddle Club
2004
Fergus McPhail
2004–2007
Home and Away
2006
Dancing with the Stars
2015
Saturday Night Live
2021
What lf...?
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