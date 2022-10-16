Çiçek filminin konusu nedir? Çiçek filminin oyuncuları kimlerdir?
Çiçek filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çiçek filminin konusu nedir? Çiçek filminin oyuncuları kimlerdir?
Çiçek filmi, dizi olarak planlansa da 2018 yılında tv filmi olarak yayımlandı.
ÇİÇEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çiçek (Nisa Melis Telli), doğduğu ilk gün öz annesi İlknur'dan (Sedef Avcı ) öz babası Rıfat'ın (Emir Benderlioğlu) zorlamaları sonucu ayrılmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyden habersiz geçen seneler Çiçek'e yeni bir aile kazandırsa da doğduğu o ilk gün gibi yine yılbaşında geçirdikleri trafik kazasıyla Çiçek'in hayatı bir kez daha değişecektir. Yılbaşı ikramiyesini kazandığını öğrendiği ilk dakikalarda yaşanan kaza sonucu yeni ailesini de kaybeden Çiçek'in hayatı bu kazadan sonra nasıl şekillenecek ve en önemli soru onu Şahin (Engin Hepileri) ve Sedef'in (Başak Daşman) mi yoksa İlknur ve Rıfat'ın mı büyüteceğidir. Çiçek'in hüzünlü yaşam hikayesinin gözler önüne serilecek.
ÇİÇEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Nisa Melis Telli,
Emir Benderlioğlu,
Sedef Avcı,
Engin Hepileri,
Başak Daşman,
Ceren Benderlioğlu,
Ege Kökenli,
Murat Serezli,
Fatma Karanfil,
Bülent Şakrak
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