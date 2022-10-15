Yaşamını yitiren Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi nedir?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:27

Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan yaşamını yitirdi. Gündeme oturen üzücü haberden sonra birçok kişi Billur Kalkavan'a dair ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte, Billur Kalkavan kimdir? sorusunun yanıtı...



BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?



2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Billur Kalkavan, Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Kalkavan ilk olarak, 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

BİLLUR KALKAVAN FİLMLERİ:

Ayrı Dünyalar

Sultan

Mavi Sürgün

Gece Otostopçusu

Ölüm Peşimizde

Kraliçe Fabrika'da

Mezuniyet

Çarşı Pazar

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

BİLLUR KALKAVAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?



Hamdi Alkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Billur Kalkavan'ın hastalığını paylaşmıştı. Kalkavan bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, “Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik” diyerek açıklamada bulunmuştu.



59 yaşındaki Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.